Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht
Die Aktie von Lonza zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 537,80 CHF.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 537,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 540,40 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 535,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'508 Lonza-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,16 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lonza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Lonza Aktie News: Lonza steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Zürich: SMI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.