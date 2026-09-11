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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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11.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht

Die Aktie von Lonza zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 537,80 CHF.

Lonza
535.59 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 537,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 540,40 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 535,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'508 Lonza-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,16 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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