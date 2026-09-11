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11.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 531,80 CHF ab.

Lonza
532.18 CHF -1.09%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Lonza-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 531,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'792 Punkten realisiert. Die Lonza-Aktie sank bis auf 531,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 535,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33'534 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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