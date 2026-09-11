Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Lonza legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 538,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 540,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 535,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 16'129 Lonza-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,50 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Lonza-Aktie.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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