Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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11.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 538,00 CHF nach oben.
Das Papier von Lonza legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 538,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 540,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 535,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 16'129 Lonza-Aktien gehandelt.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,50 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Lonza-Aktie.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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