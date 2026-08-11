Lonza Aktie News: Lonza verliert am Nachmittag

Die Lonza-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 577,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'606 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 573,40 CHF. Bei 578,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 14'728 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 591,00 CHF erreichte der Titel am 10.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,59 CHF belaufen.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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