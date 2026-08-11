Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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11.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 574,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 574,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'600 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Lonza-Aktie bei 573,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 578,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'961 Lonza-Aktien umgesetzt.
Bei 591,00 CHF markierte der Titel am 10.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,96 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,80 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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