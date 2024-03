Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Montagnachmittag ins Minus

Die Lonza-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 459,70 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'656 Punkten notiert. Bei 458,80 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 462,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57'521 Lonza-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 599,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 308,60 CHF. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 48,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 3,50 CHF aus.

Die Lonza-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 12,26 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch