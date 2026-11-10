Lonza Aktie News: Lonza steigt am Vormittag

Die Lonza-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 662,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'048 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 664,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 662,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'019 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 674,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 1,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Mit Abgaben von 31,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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