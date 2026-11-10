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10.11.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza steigt am Vormittag

Lonza Aktie News: Lonza steigt am Vormittag

Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 662,20 CHF.

Lonza
664.31 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 662,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'048 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 664,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 662,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'019 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 674,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 1,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Mit Abgaben von 31,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,71 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 8842.666 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2879 10.83 161119092
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Long 17.9243 2.41 162170558
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.8985 6.41 160008892
Short 19.5059 1.45 162170620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.98 128418879
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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