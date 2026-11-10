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10.11.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 658,40 CHF.

Lonza
659.64 CHF -1.66%
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Die Lonza-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 658,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'034 Punkten steht. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 658,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 662,80 CHF. Bisher wurden heute 29'415 Lonza-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,71 CHF je Aktie ausschütten.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 658.2 18.12.2026 162353572
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6582 18.12.2026 158194257
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.233 11.06 161119093
Long 11.7536 5.52 161595657
Long 20.5688 1.66 162170558
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3903 11.89 162066640
Short 11.7536 4.89 158463372
Short 17.3211 2.21 162170620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.85 128418879
Long 8 -12.34 133478810
Long 12 -8.17 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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