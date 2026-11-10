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10.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 658,40 CHF.
Die Lonza-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 658,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'034 Punkten steht. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 658,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 662,80 CHF. Bisher wurden heute 29'415 Lonza-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,71 CHF je Aktie ausschütten.
Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,42 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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