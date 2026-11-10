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10.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lonza. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 664,40 CHF zu.
Das Papier von Lonza konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 664,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'057 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 665,20 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 662,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'809 Lonza-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 31,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,71 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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