Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Die Lonza-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 539,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'840 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 541,40 CHF. Mit einem Wert von 537,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 4'693 Stück.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 9,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Mit Abgaben von 15,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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