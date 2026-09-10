Lonza Aktie News: Lonza steigt am Nachmittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'762 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 543,80 CHF. Bei 537,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'465 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,70 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 15,81 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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