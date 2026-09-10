Lonza Aktie News: Lonza am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 541,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'803 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 543,80 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 537,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'582 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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