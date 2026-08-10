Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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10.08.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lonza. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 574,80 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 574,80 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'570 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 577,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 575,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'379 Lonza-Aktien den Besitzer.
Am 10.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 591,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 20,91 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,59 CHF.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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