Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 575,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 577,60 CHF zu. Bei 575,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'926 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 591,00 CHF erreichte der Titel am 10.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingebracht