Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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10.08.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Lonza gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 575,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 577,60 CHF zu. Bei 575,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'926 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 591,00 CHF erreichte der Titel am 10.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.
Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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