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10.08.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Montagmittag zu

Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Montagmittag zu

Die Aktie von Lonza zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 573,80 CHF.

Lonza
576.44 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 573,80 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. Bei 577,00 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 575,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'568 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2026 auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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