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09.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag freundlich
Die Aktie von Lonza gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 669,20 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 669,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'797 Punkten tendiert. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 669,60 CHF zu. Bei 665,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'639 Lonza-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 674,00 CHF. Gewinne von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 47,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,71 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,42 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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