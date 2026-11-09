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09.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 662,60 CHF abwärts.
Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 662,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'911 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lonza-Aktie bis auf 652,40 CHF. Bei 665,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'054 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,72 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,71 CHF je Lonza-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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