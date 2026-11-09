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09.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Montagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 671,40 CHF nach oben.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 671,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 672,20 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 665,60 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'272 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 674,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 32,29 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,71 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,42 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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