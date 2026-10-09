Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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09.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza steigt am Freitagvormittag
Die Aktie von Lonza zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 573,20 CHF.
Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 573,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'784 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 573,60 CHF. Bei 570,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 4'310 Stück.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 597,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 20,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 CHF ausgeschüttet werden.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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