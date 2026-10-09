Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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09.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 575,40 CHF.
Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 575,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'807 Punkten notiert. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 575,80 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 570,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 29'441 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,89 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 20,99 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza am 09.10.2026
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