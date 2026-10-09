Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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09.10.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Lonza zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lonza-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 570,60 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 570,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'749 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 575,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 570,00 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'200 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 25,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,21 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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