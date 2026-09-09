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09.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag in Rot

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lonza. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 551,00 CHF.

Lonza
548.06 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 551,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'983 Punkten steht. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 550,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 552,40 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 2'759 Aktien.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 8,49 Prozent zulegen. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 CHF ausgeschüttet werden.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1556 18.06.2027 154751357
Long 547 18.09.2026 151031454
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4545 19.03.2027 158463562
Short 182.3333 18.12.2026 154021365
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2933 11.05 157230911
Long 11.4167 5.78 157975928
Long 22.8333 1.27 159012657
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5904 11.12 147677921
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