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09.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag tiefer

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 542,60 CHF.

Lonza
537.62 CHF -3.79%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 542,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lonza-Aktie bei 533,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 552,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49'713 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,17 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 16,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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