Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit roter Tendenz

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 547,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'927 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 545,40 CHF. Bei 552,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 18'428 Aktien.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 9,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 16,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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