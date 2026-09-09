Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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09.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 547,20 CHF ab.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 547,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'927 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 545,40 CHF. Bei 552,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 18'428 Aktien.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 9,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 16,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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