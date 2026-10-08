Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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08.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 570,60 CHF.
Die Lonza-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 570,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie sank bis auf 568,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 570,60 CHF. Zuletzt wechselten 3'754 Lonza-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,33 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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