Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Donnerstagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 566,40 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 566,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'709 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 564,40 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 570,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28'189 Lonza-Aktien.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,74 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Lonza-Aktie im Aufwind: Kooperation mit US-Unternehmen Asimov zur Herstellung von Lentivirus-Vektoren verkündet
Lonza-Aktie sinkt: Programm im Bereich aseptischer Sprühtrocknung wird vorangetrieben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza steigt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Donnerstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Lonza am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.