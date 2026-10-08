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08.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Donnerstagnachmittag ins Minus

Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 566,40 CHF ab.

Lonza
568.74 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 566,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'709 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 564,40 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 570,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28'189 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,74 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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