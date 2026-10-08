Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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08.10.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 570,40 CHF.
Die Lonza-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 570,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'666 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 564,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 570,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'958 Lonza-Aktien.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 4,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF aus.
Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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