Lonza Aktie News: Lonza reagiert am Vormittag positiv

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 561,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'119 Punkten steht. In der Spitze legte die Lonza-Aktie bis auf 562,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 560,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'045 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 6,45 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 19,05 Prozent sinken.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,22 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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