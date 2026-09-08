Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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08.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lonza-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 557,20 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 557,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Bei 553,60 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 560,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 47'426 Lonza-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 6,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 22,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.
Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,22 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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