Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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08.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagmittag in Rot
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 558,80 CHF abwärts.
Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 558,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'106 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 555,20 CHF. Mit einem Wert von 560,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'912 Lonza-Aktien.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 22,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.
Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,22 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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