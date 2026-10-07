Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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07.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 573,40 CHF.
Die Lonza-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 573,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'774 Punkten steht. Bei 572,20 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 573,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'308 Lonza-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 20,72 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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