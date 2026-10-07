Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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07.10.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza stabilisiert sich am Mittwochmittag
Die Aktie von Lonza hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lonza-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 576,60 CHF.
Mit einem Wert von 576,60 CHF bewegte sich die Lonza-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'765 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 578,60 CHF. Die Lonza-Aktie sank bis auf 572,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 573,80 CHF. Zuletzt wechselten 14'529 Lonza-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,16 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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