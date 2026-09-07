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07.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Lonza

Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Lonza

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lonza. Zuletzt ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 559,80 CHF.

Lonza
558.59 CHF -1.87%
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Die Lonza-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 559,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lonza-Aktie bei 559,00 CHF. Bei 564,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 5'612 Lonza-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Abschläge von 18,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0681 15.12.2028 151874571
Long 756.2667 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.6136 17.12.2027 151949988
Short 568.4 18.09.2026 158194256
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.105 10.87 157975930
Long 11.1451 5.62 159012658
Long 16.24 2.65 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.373 12.22 147677922
Short 9.1484 7.46 147677921
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.09 128418879
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