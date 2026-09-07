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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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07.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 561,40 CHF.

Lonza
562.03 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 561,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 556,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 564,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26'455 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 6,48 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 23,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4889 19.03.2027 154750907
Long 281 18.09.2026 151031455
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.7083 18.06.2027 158463564
Short 562.2 18.09.2026 158194256
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3947 10.55 159012660
Long 11.4735 5.58 159013315
Long 20.0714 1.65 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8542 13.38 147677922
Short 8.2647 8.57 147677921
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.17 128418879
Long 8 -11.60 133478810
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
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inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
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