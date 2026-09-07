Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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07.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag leichter
Die Aktie von Lonza gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 562,20 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 562,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'278 Punkten steht. Bei 556,20 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 564,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'298 Lonza-Aktien.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 5,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 19,14 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,22 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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