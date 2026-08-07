Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 573,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'566 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 573,60 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 566,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'043 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 3,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 26,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,59 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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