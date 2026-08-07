Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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07.08.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza steigt am Nachmittag
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 575,40 CHF zu.
Das Papier von Lonza legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 575,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 579,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 566,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'382 Lonza-Aktien.
Am 10.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 591,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 26,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.
Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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