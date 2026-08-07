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07.08.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag

Die Aktie von Lonza gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 576,80 CHF nach oben.

Lonza
575.21 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 576,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'603 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 579,60 CHF. Bei 566,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 23'869 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2026 markierte das Papier bei 591,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 2,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 21,19 Prozent sinken.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,59 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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