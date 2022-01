Lonza Aktie News: Lonza kaum verändert

Die Lonza-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 708.60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 12'790 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 710.00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Lonza-Aktie bei 703.00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 705.00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 25'165 Lonza-Aktien umgesetzt.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17.95 CHF je Lonza-Aktie.

Die Lonza Group Ltd. gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung tätig. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen. Des Weiteren bietet Lonza chemische Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über Produktions- und Forschung-Standorte. Lonza bietet sowohl Produkte als auch Custom-Manufacturing-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotech- und Life-Sciences-Industrien.

