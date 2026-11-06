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06.11.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Vormittag

Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lonza. Zuletzt fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 658,60 CHF ab.

Lonza
658.43 CHF -2.15%
Kaufen Verkaufen

Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 658,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 656,00 CHF. Bei 661,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 23'538 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 674,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 2,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,97 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2963 19.03.2027 158194410
Long 8853.333 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6639.9995 20.11.2026 160008205
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 11.6491 5.66 161595361
Long 13.28 4.61 161595360
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7071 10.96 162066640
Short 9.9104 6.31 160008892
Short 12.7692 4.01 158463372
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.99 128418879
Long 8 -11.39 133478810
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
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Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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