Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Vormittag

Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 658,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 656,00 CHF. Bei 661,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 23'538 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 674,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 2,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,97 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient

Lonza-Aktie fester: US-Übernahme soll 250 Millionen Franken Umsatz bringen

Lonza-Aktie fester: Schweizer Auftragsfertiger baut Biokonjugat-Kapazitäten in Visp aus