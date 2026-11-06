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06.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lonza. Zuletzt fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 658,60 CHF ab.
Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 658,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 656,00 CHF. Bei 661,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 23'538 Lonza-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 674,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 2,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,97 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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