Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag leichter

Die Lonza-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 662,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'722 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Lonza-Aktie ging bis auf 653,80 CHF. Mit einem Wert von 661,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 73'708 Lonza-Aktien den Besitzer.

Bei 674,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 1,72 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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