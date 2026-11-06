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06.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza gibt am Freitagmittag nach
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 655,80 CHF ab.
Die Lonza-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 655,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 654,80 CHF. Bei 661,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 49'010 Lonza-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (674,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 2,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 30,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,39 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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