Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gefragt

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 587,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 588,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 579,20 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 7'473 Aktien.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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