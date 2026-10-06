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06.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag im Aufwind

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lonza. Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 578,80 CHF.

Lonza
576.67 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 591,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 579,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'477 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 3,18 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 27,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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