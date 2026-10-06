Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 589,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 591,20 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 579,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'513 Stück gehandelt.

Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 1,41 Prozent niedriger. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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