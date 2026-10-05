Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’693 0.2%  SPI 19’453 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’198 -0.1%  Euro 0.9288 -0.4%  EStoxx50 6’232 -0.1%  Gold 4’162 0.5%  Bitcoin 71’515 -0.2%  Dollar 0.8288 0.0%  Öl 101.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 3 Jahren verdient
FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagvormittag gefragt

Lonza Aktie News: Lonza am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von Lonza zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lonza-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 567,60 CHF.

Lonza
566.89 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 567,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'698 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 567,60 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 565,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 5'014 Aktien.

Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie im Aufwind: Kooperation mit US-Unternehmen Asimov zur Herstellung von Lentivirus-Vektoren verkündet

Lonza-Aktie sinkt: Programm im Bereich aseptischer Sprühtrocknung wird vorangetrieben

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lonza von vor 5 Jahren angefallen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4421 15.12.2028 151874569
Long 12.3087 16.06.2028 157230653
Long 283.1 16.10.2026 158827923
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8885 17.09.2027 161157498
Short 283.1 16.10.2026 158828304
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.259 10.98 159012660
Long 12.0468 5.26 160910180
Long 17.1576 2.66 161113587
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.45 9.63 159925657
Short 11.324 5.16 157924183
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.79 128418879
Long 8 -12.50 133478810
Long 12 -8.33 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lonza AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?