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05.10.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Montagmittag an Boden

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Montagmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 569,00 CHF zu.

Lonza
569.12 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 569,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'726 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 572,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 565,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 18'339 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 5,06 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 25,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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