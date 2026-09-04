Lonza Aktie News: Lonza am Freitagvormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 580,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'400 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lonza-Aktie bis auf 579,80 CHF. Bei 583,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'126 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 597,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 3,03 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 21,65 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 CHF belaufen.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,22 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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