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04.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza verliert am Freitagnachmittag

Lonza Aktie News: Lonza verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Lonza gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 569,20 CHF.

Lonza
569.24 CHF -1.90%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 569,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'391 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 568,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 583,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'377 Lonza-Aktien.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 25,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,22 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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