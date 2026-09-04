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04.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Kursabschlägen

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 573,60 CHF nach.

Lonza
573.12 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 573,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'385 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 572,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 583,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'167 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,22 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 20,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,22 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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